Політика

Кулеба заявив, що Україна буде готова до переговорів з Росією після виведення військ

10 Серпня 2023 15:55
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кулеба, переговори, путін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли війська агресора залишать Україну, але не з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Кулеба заявив італійському Corriere della Sera.

“Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і переконати, що краще говорити, ніж воювати”.

Водночас Кулеба наголосив, що переговори з нинішнім російським президентом Владіміром Путіним неможливі.

Він зазначив, що вести переговори з Путіним неможливо, тому що той скоїв надто багато злочинів. 

“Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна й Зеленського за одним столом”, – підкреслив український міністр.


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