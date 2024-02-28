Політика

Кулеба заявив, що Трамп не відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну

28 Лютого 2024 13:26
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зеленська, трамп, кулеба
Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі колишній президент Америки Дональд Трамп не дав відповіді на запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

Про це очільника МЗС повідомив у інтерв’ю “Голосу Америки”.

Як заявив Кулеба, сьогодні є публічні сигнали, які йдуть від Трампа, а також є публічні сигнали, які йдуть від Зеленського.

“Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь, будемо її розглядати”, — наголосив міністр.

Крім тог очільник МЗС додав, що “зараз головне розуміти, що ключовим для України має бути збереження двопартійної підтримки у Сполучених Штатах не лише на рівні партій, а й насамперед на рівні людей, на рівні виборців”.

“Тому що США — демократична держава, американські політики будуть іти за своїм виборцем”, — наголосив Кулеба.


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