Суспільство

Кулеба заявив про пошкодження половини енергетичної системи України

2 Травня 2024 10:42
читать на русском →
енергетика, кулеба
Дмитро Кулеба / Getty Images

Внаслідок атак РФ половина енергетичної системи України була пошкоджена. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

“Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу”, – сказав міністр.

Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.

На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, “вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна”. За словами міністра, Україна тримається, бо “багато чого навчилася”. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 11:23

Правоохоронці викрили на зловживанні службовим становищем посадовців Чернівецької міської ради
2 Травня 2024 10:42

Кулеба заявив про пошкодження половини енергетичної системи України
2 Травня 2024 09:56

Російські дрони літають над ЗАЕС
2 Травня 2024 09:36

Окупанти атакували Миколаївщину ракетою Х-59: уламками пошкоджено транспортну інфраструктуру
2 Травня 2024 07:07

Ракетний удар по Одесі: пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки