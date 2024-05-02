Кулеба заявив про пошкодження половини енергетичної системи України

Внаслідок атак РФ половина енергетичної системи України була пошкоджена.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

“Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу”, – сказав міністр.

Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.

На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, “вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна”. За словами міністра, Україна тримається, бо “багато чого навчилася”.