Кулеба відреагував на заяву Пєскова про “демілітаризацію” України

Кремль та сам російський диктатор Володимир Путін навіть поразку у війні проти України продасть росіянам як перемогу.

Про міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Facebook.

Глава МЗС прокоментував заяви прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова про “демілітаризацію” України. Міністр припустив, що Кремль незабаром може заявити про виконання інших “завдань”, які поставив Путін.

“У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконана. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи”, – написав Кулеба.

На думку міністра, Путін зможе видати росіянам і втрату Криму, і поразку у війні за перемогу. Тому він закликав партнерів посилювати підтримку України.