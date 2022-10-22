Політика

Кулеба пропонує позбавити РФ місця в Радбезі ООН

22 Жовтня 2022 19:19
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оон, кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини.

“Після вчинення злочину агресії проти України, численних військових злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, чи повинна Росія все ще займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН? Пам’ятайте, що Росія там на сумнівних правових підставах”, – написав Кулеба.

Він також додав, що навмисні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України є частиною російського геноциду українців. Такі дії відповідають Статті 2 Конвенції про геноцид: «Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення». Тому Кулеба вважає, що країна яка порушує Конвенції і Статути ООН не може мати місце постійного члена Ради Безпеки ООН.


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