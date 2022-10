Кулеба пропонує позбавити РФ місця в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини.

“Після вчинення злочину агресії проти України, численних військових злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, чи повинна Росія все ще займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН? Пам’ятайте, що Росія там на сумнівних правових підставах”, – написав Кулеба.

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy