Кулеба поспілкувався з главою МЗС Данії

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України обговорив першочергові потреби у військовій допомозі із данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном у штаб-кватирі НАТО в Брюсселі.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X.

«Я розпочав свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі із зустрічі з моїм данським колегою та другом Ларсом Люкке Расмуссеном. Я вдячний Данії за чудову підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу», – зазначив міністр.

Кулеба додав, що сторони обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема, системах ППО та ракетах, а також зауважив, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення оборони України.