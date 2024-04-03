Політика

Кулеба поспілкувався з главою МЗС Данії

3 Квітня 2024 13:58
данія, мзс, кулеба
Дмитро Кулеба / Getty Images

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України обговорив першочергові потреби у військовій допомозі із данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном у штаб-кватирі НАТО в Брюсселі.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X.

«Я розпочав свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі із зустрічі з моїм данським колегою та другом Ларсом Люкке Расмуссеном. Я вдячний Данії за чудову підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу», – зазначив міністр.

Кулеба додав, що сторони обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема, системах ППО та ракетах, а також зауважив, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення оборони України.


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