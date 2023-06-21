Кримінал

Куди впали уламки дронів. Інформація від Хмельницької ОВА

21 Червня 2023 09:34
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бпла, хмельницький

Уламками дронів, які Росія рано-вранці запустила по Україні, в Хмельницькій області пошкоджені гараж і господарча будівля в одній із громад області, люди не постраждали, повідомила обласна військова адміністрація.

«Сьогодні під час повітряної тривоги ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання», – йдеться в повідомленні.

Раніше про збиття шести дронів над Хмельниччиною повідомили Повітряні сили ЗСУ.


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