Кубраков написав заяву на звільнення з міністерства інфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення – очікується, що він стане віце-прем’єром, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише ЕП.

“До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України”, – написав Мельничук.

Як зазначає заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, Кубраков стане віце-прем’єром, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток.

“Відповідно, об’єднає Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку.

Міністерство реінтеграції залишається без змін”, – написав Железняк.

“В Раду внесли заяву Кубраков Олександр про звільнення з посади Міністр інфраструктури України.

Чому так, тому що з початку його треба проголосувати за звільнення.

Потім в той самий день коаліція подасть постанову на призначення віце-прем’єр міністром і об’єднати два міністерства (інфраструктури та регіональної політики). Це відбудеться на цьому тижні”, – додав Железняк.