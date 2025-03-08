Кубок світу з біатлону: українці не змогли поборотися за високі місця у персьюті

У чеському Нове-Мєсто відбулася гонка переслідування на етапі Кубка світу з біатлону серед чоловіків. У змаганні взяли участь троє українців – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Переможцем гонки став швед Себастьян Самуельссон, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах. Це вже 13-та перемога спортсмена на Кубку світу. Другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, який повторив свій результат у спринті. Третє місце посів норвежець Йоганнес Бьо, поступившись лідеру 38,7 секунди.

Українські біатлоністи не змогли показати високих результатів. До топ-40 увійшли лише двоє спортсменів:

Дмитро Підручний – 36-те місце (6 промахів)

Віталій Мандзин – 39-те місце (4 промахи)

Антон Дудченко припустився чотирьох хибних пострілів і завершив гонку на 49-й позиції.

Сьогодні у Нове-Мєсто також відбудеться жіноча гонка переслідування, де виступлять дві українки: Юлія Джима і Христина Дмитренко, які вийдуть на старт 24-ю і 25-ю відповідно. Початок – о 18:40 за київським часом.

Завершиться етап у Нове-Мєсто в неділю, 9 березня, класичними естафетами.