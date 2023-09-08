Куба заявила про вербування своїх громадян зі сторони Росії на війну проти України

Куба розкрила мережу торгівлі людьми, яка примушувала її громадян воювати на стороні Росії у війні в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Про це пише агентство Reuters.
У заяві МЗС наводяться кілька деталей, що мережа торгівлі людьми діяла як у острівній державі Карибського басейну, так і в самій Росії.
“МВС країни працює над нейтралізацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинців, які проживають там, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні”, – йдеться в заяві уряду Куби.
Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Reuters.
Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.
Росія, яка має міцні політичні зв’язки з комуністичною Кубою, вже давно є прихистком для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічної стагнації вдома.
Міністри оборони Куби та Росії на початку 2023 року обговорили розвиток спільних військово-технічних проектів на зустрічі в Москві. Але адміністрація президента Куби Мігеля Діас-Канеля заперечує будь-яку причетність до конфлікту в Україні.