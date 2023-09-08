Кримінал

Куба заявила про вербування своїх громадян зі сторони Росії на війну проти України

8 Вересня 2023 09:09
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війна, куба

Куба розкрила мережу торгівлі людьми, яка примушувала її громадян воювати на стороні Росії у війні в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Про це пише агентство Reuters.

У заяві МЗС наводяться кілька деталей, що мережа торгівлі людьми діяла як у острівній державі Карибського басейну, так і в самій Росії.

“МВС країни працює над нейтралізацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинців, які проживають там, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні”, – йдеться в заяві уряду Куби.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Reuters.

Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.

Росія, яка має міцні політичні зв’язки з комуністичною Кубою, вже давно є прихистком для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічної стагнації вдома.

Міністри оборони Куби та Росії на початку 2023 року обговорили розвиток спільних військово-технічних проектів на зустрічі в Москві. Але адміністрація президента Куби Мігеля Діас-Канеля заперечує будь-яку причетність до конфлікту в Україні.


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