Куба подала заявку у БРІКС

Влада Куба відправила президенту РФ Володимиру Путіну заявку щодо приєднання до БРІКС.

Про це повідомив генеральний директор із питань двосторонніх відносин МЗС Куби Карлос Перейра.

За його словами, країна скерувала офіційний запит до Володимира Путіна, оскільки РФ цьогоріч головує в БРІКС.

“Куба офіційно скерувала запит про приєднання до БРІКС як країна-партнер через послання президентові Росії Володимиру Путіну, який є головою групи, що консолідує як ключового гравця глобальну політику та надію країн Глобального півдня”, – йдеться у повідомленні.