Кривий Ріг без опалення: до відновлювальних робіт долучились фахівці з інших регіонів

У Кривому Розі продовжують працювати над відновленням теплопостачання в житлові будинки. У роботах задіяні майже 70 аварійно-ремонтних бригад.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що до відновлення тепла також долучились фахівці з інших регіонів: Київщини, Полтавської, Харківської, Житомирської, Черкаської та Волинської областей. Очікується підсилення з Закарпаття, Івано-Франківська та Рівненщини.

Процес ремонту та заміни мереж наразі триває на 49 ділянках. Всі роботи координуються через Штаб управління з ліквідації наслідків аварії, створений Міністерством розвитку громад та територій.

3 грудня планується подача тепла до 80 будинків. Водночас жителів закликають звертатися до “пунктів незламності”, де можна знайти тепло та підтримку.