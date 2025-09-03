        Економіка

        Критичні підприємства на прифронтових територіях тепер можуть бронювати 100% працівників

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 11:06
        З 3 вересня критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал “Дія”.

        Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

        “Це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій”, – йдеться у повідомленні.

        Раніше підприємства могли бронювати лише половину (50%) військовозобов’язаних. Для прифронтових територій ліміт збільшили до 100%.

        Щоб забронювати працівника, підприємство звертається до обласної військової адміністрації, яка перевіряє фактичну діяльність і, у разі позитивного рішення, надсилає підтвердження до державного органу, що визначив підприємство критично важливим. Після цього через портал “Дія” підприємство може забронювати усіх військовозобов’язаних працівників.


