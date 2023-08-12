Кримський міст у диму, рух закрито

Кадри із димом на Кримському мості публікують очевидці. За офіційними даними, рух транспорту закрито.
За даними «Бази», дим навколо Кримського мосту – це спеціальна димова завіса.
За попередньою інформацією, жодних пошкоджень міст не отримав.
За словами “глави Криму” Сергія Аксьонова силами ППО були збиті дві ракети, якими ЗСУ спробували атакувати Кримський міст.
Тим часом голова канцелярії Зеленського Андрій Єрмак опублікував пісню “Yellow submarine” (“Жовтий підводний човен”) гурту The Beatles.