Кримінал

Кримінальне провадження та мітинг під КМДА: що нового у справі викладача київського вишу, якого звинувачують у домаганнях
10 Лютого 2025 12:30
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Мітинг за відсторонення Андрія Білоуса з посади художнього керівника Молодого театру / Фото: hromadske
Мітинг за відсторонення Андрія Білоуса з посади художнього керівника Молодого театру / Фото: hromadske

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру. Також зранку в столиці відбулася акція протесту.

Ім’я фігуранта в столичній поліції не озвучили, проте, за даними hromadske, йдеться саме про Андрія Білоуса.

Як розповіли в поліції, надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу. Кримінальне провадження відкрито за статтею “Сексуальне насильство”. Правоохоронці спілкуються зі слухачами та випускниками вишу, викладачами та адміністрацією.

Зранку біля Молодого театру відбулася акція з вимогою відсторонити від виконання обов’язків художнього керівника Андрія Білоуса. Учасники акції пройшли ходою до КМДА, щоб передати відкритий лист до міського голови Віталія Кличка, оскільки театр підпорядкований держадміністрації. На акції під гаслом “жінка не реквізит” роздягнулася дівчина. Поліціянти завели її до будівлі. Деякі чоловіки-протестувальники у відповідь також зняли свій одяг.

Нагадаємо, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Одне з перших публічних звинувачень, яке привернуло багато уваги, опублікували в анонімному YouTube-відео. Дівчина заявила, що Білоус надсилав їй інтимні фотографії інших студенток та просив її надіслати такі самі.

Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисер Молодого театру Андрій Білоус / Фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

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