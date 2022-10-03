Кругова порука: Суддю з російським громадянством не змогли звільнити

Верховний суд України відхилив позов про звільнення судді касаційного суду Богдана Львова, який має також російське громадянство. При таємному голосуванні позов було відхилено з перевагою в один голос.

Раніше Служба безпеки України проінформувала Верховний суд про наявність у Львова та його дружини російських паспортів, а також про те, що родина Львова має незадекларовану квартиру на Ленінградському проспекті в Москві.

На зборах суддів за звільнення Львова проголосувала 21 особа, 18 – проти. Це означає, що Львов продовжить роботу суддею: для його усунення з посади потрібно було б 22 голоси.

Львов, як повідомляють ЗМІ, є уродженцем Запоріжжя, але з 1999 року має і російське громадянство. 2012 року він оновив свій російський паспорт. Сам Львов назвав цю інформацію фейком. Він також заявив, що пройшов дослідження на поліграфі, щоб довести свою непричетність до звинувачень.

Верховний суд України повідомив, що продовжуватиме перевірку даних щодо Львова.