Кросівки Nike, приставки PlayStation та косметика Rituals: митники вилучили контрабанду на понад 600 тисяч гривень

Митники на Львівщині запобігли спробі ввезення в Україну партій незадекларованих товарів загальною вартістю понад 600 тисяч гривень. Про це повідомила Львівська митниця у Facebook.

На кордоні вилучили кросівки Nike, приставки PlayStation та косметику Rituals / Фото: ДМСУ

25 жовтня в пункті пропуску «Краківець — Корчова» митники зупинили автомобіль Mercedes-Benz, яким керував 24-річний мешканець Сумщини. Чоловік обрав смугу «зелений коридор», однак під час огляду в машині виявили 71 пару кросівок брендів NIKE, JORDAN і CONVERSE орієнтовною вартістю понад 330 тисяч гривень.

Ще один випадок стався в пункті пропуску «Шегині — Медика», де у мікроавтобусі під керуванням 53-річного мешканця Івано-Франківщини знайшли ігрові приставки Sony PlayStation та навушники Apple загальною вартістю 135 тисяч гривень.

Також у пункті «Рава-Руська» митники виявили у вантажному автомобілі 59 одиниць косметики Rituals на суму 140 тисяч гривень.

За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил. Товари вилучено до ухвалення рішення судом.