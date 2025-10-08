        Спорт

        Кріштіану Роналду став першим футбольним мільярдером

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 16:28
        Кріштіану Роналду / Фото: UEFA
        Кріштіану Роналду / Фото: UEFA

        Роналду досяг нової вершини не лише на полі, але й у фінансах: його загальне багатство за версією Bloomberg тепер оцінюють приблизно в 1,4 мільярда доларів США. Це стало можливим після укладення прибуткового контракту з клубом Al-Nassr.

        Контракт включає щорічну зарплатню, бонуси та частку власності в клубі — частина угоди, яка значно підсилила фінансову позицію португальця.

        До переходу в Саудівську Аравію Роналду вже був одним із найвисокооплачуваніших гравців у світі, але саме «саудівський етап» його кар’єри дозволив вийти на новий рівень.

        Цей фінансовий прорив також інтенсивно обговорюється в контексті глобальної трансформації футбольного ринку, де багаті клуби з Перської затоки активно залучають зірок світового рівня та змінюють баланс сил у спорті.


