Кріштіану Роналду став першим футбольним мільярдером

Роналду досяг нової вершини не лише на полі, але й у фінансах: його загальне багатство за версією Bloomberg тепер оцінюють приблизно в 1,4 мільярда доларів США. Це стало можливим після укладення прибуткового контракту з клубом Al-Nassr.

Контракт включає щорічну зарплатню, бонуси та частку власності в клубі — частина угоди, яка значно підсилила фінансову позицію португальця.

До переходу в Саудівську Аравію Роналду вже був одним із найвисокооплачуваніших гравців у світі, але саме «саудівський етап» його кар’єри дозволив вийти на новий рівень.

Цей фінансовий прорив також інтенсивно обговорюється в контексті глобальної трансформації футбольного ринку, де багаті клуби з Перської затоки активно залучають зірок світового рівня та змінюють баланс сил у спорті.