Політика

Кремль звинуватив США в атаці безпілотників

4 Травня 2023 14:46
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кремль

Кремль вустами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова звинуватив США в атаці безпілотників по кремлівській резиденції Володимира Путіна.

“Такі спроби від цього відхреститися і у Києві, і у Вашингтоні, вони, звичайно, абсолютне посміховисько. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії та теракти приймається не у Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити. Ми знаємо, що найчастіше навіть самі цілі визначає не Київ, а їх визначають у Вашингтоні і потім доводять ці цілі до Києва для того, щоб Київ виконував. І щоразу Києву дають право у виборі засобів”, – сказав Пєсков.

Спочатку російська влада звинуватила в атаці Україну. Українська влада відкидає звинувачення.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, у свою чергу, схиляються до версії, що “атака дронів на Кремль” є інсценуванням.

Твердження Росії про те, що Сполучені Штати стоять за атакою безпілотників на Кремль, є хибними, заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джон Кірбі.


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