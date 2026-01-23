Кремль жорстко окреслив умови миру: без територій домовленостей не буде

Після нічних переговорів російського диктатора Володимира Путіна з американськими посланцями у Кремлі заявили, що жодне довготривале мирне врегулювання неможливе без розв’язання територіального питання. Водночас Росія підтвердила участь у тристоронніх безпекових переговорах із США та Україною, які мають відбутися в Абу-Дабі.

Про це пише Reuters.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив журналістам, що переговори, які розпочалися незадовго до півночі й тривали близько чотирьох годин, були “змістовними, конструктивними та дуже відвертими”.

Реклама

Реклама

Російську делегацію на тристоронніх безпекових переговорах очолить адмірал Ігор Костюков, а інвестиційний посланець Кирило Дмитрієв окремо зустрінеться зі Стівом Віткоффом з економічних питань.

Окреслюючи подальші кроки, Ушаков утримався від заяв про будь-який значний прорив.

“Найголовніше — під час цих переговорів між нашим президентом і американцями було знову підтверджено, що без вирішення територіального питання відповідно до формули, погодженої в Анкориджі, немає жодних шансів на досягнення довготривалого врегулювання”, — сказав він, маючи на увазі торішній саміт Трампа і Путіна на Алясці.

Ушаков додав, що Путін підкреслив “щиру зацікавленість” Росії у дипломатичному розв’язанні.

Водночас він заявив, що поки цього не буде досягнуто, “Росія продовжить послідовно реалізовувати цілі спеціальної військової операції. Особливо це стосується поля бою, де Збройні сили Росії утримують стратегічну ініціативу”.

З американського боку, окрім Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, який востаннє зустрічався з Путіним у Кремлі на початку грудня, був присутній Джош Груенбаум — нещодавно призначений Трампом старший радник Ради миру, яка має на меті врегулювання світових конфліктів.

У середу Трамп заявив, що Путін і президент України Володимир Зеленський були б «дурними», якби не змогли об’єднатися й укласти угоду.

Перед переговорами в Москві Віткофф демонстрував оптимізм, зазначивши, що багатомісячні переговори звелися до одного питання. Він не уточнив, про що саме йдеться, однак питання територій, на яке вказав Ушаков, не стало несподіванкою для багатьох.