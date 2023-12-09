Політика

Кремль встановив “дедлайн” для захоплення Куп’янська

9 Грудня 2023 13:18
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ISW

Російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, оголошення чинного лідера Росії Володимира Путіна про висування своєї кандидатури на посаду президента у військовій обстановці «вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінював ISW».

Як вважають експерти, у такий спосіб «Путін підстрахувався на випадок, якщо російська армія не вкладеться у визначений їй дедлайн».

Аналітики Інституту вважають, що «Кремль використовує заяву Путіна для переконання великої групи виборців у тому, що російські військові підтримують чинного президента».

Раніше, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави.


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