У Кремлі вважають, що незабаром легітимність президента України Володимира Зеленського буде піддана сумнівам, включаючи в Україні.

“Мені здається, що доля Зеленського однозначно заздалегідь вирішена, і зовсім скоро настане момент, коли багато хто, включаючи й в Україні, поставлять під сумнів його легітимність. У будь-якому випадку, навіть з юридичної точки зору, це доведеться зробити. І йому якось доведеться відповідати”, – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у інтерв’ю пропагандистам.

Пєсков продовжив: “Але тут для нас головне – ми повинні продовжити спеціальну військову операцію, ми повинні забезпечити свою безпеку, і ми повинні виконати ті завдання, які були поставлені від самого початку”.