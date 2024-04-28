Політика

Кремль розпочав розігрувати карту “нелегітимності” Зеленського

28 Квітня 2024 14:56
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Президент Володимир Зеленський з українськими захисниками біля стели на Донеччині, 19 квітня 2024 / Фото ОПУ

У Кремлі вважають, що незабаром легітимність президента України Володимира Зеленського буде піддана сумнівам, включаючи в Україні.

“Мені здається, що доля Зеленського однозначно заздалегідь вирішена, і зовсім скоро настане момент, коли багато хто, включаючи й в Україні, поставлять під сумнів його легітимність. У будь-якому випадку, навіть з юридичної точки зору, це доведеться зробити. І йому якось доведеться відповідати”, – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у інтерв’ю пропагандистам.

Пєсков продовжив: “Але тут для нас головне – ми повинні продовжити спеціальну військову операцію, ми повинні забезпечити свою безпеку, і ми повинні виконати ті завдання, які були поставлені від самого початку”.


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