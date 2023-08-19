Кремль повідомив про візит Путіна до військового штабу

У ніч на неділю російські ЗМІ поширили повідомлення Кремля про те, що Володимир Путін провів нараду у штабі угруповання військ у Ростові-на-Дону. У повідомленні йдеться про те, що російський президент заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, а також інших командувачів. Інших подробиць не наводиться.

Путін не часто відвідує місця, пов’язані з війною проти України. Востаннє це було у квітні: тоді він побував у двох частково окупованих регіонах України – Херсонській та Луганській областях. Тоді він теж відвідував штаби та оглядав територію.

До цього в березні в умовах таємності він у темну пору відвідував зруйнований Маріуполь, захоплений Росією у травні минулого року.