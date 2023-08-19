Політика

Кремль повідомив про візит Путіна до військового штабу

19 Серпня 2023 09:06
читать на русском →
путін

У ніч на неділю російські ЗМІ поширили повідомлення Кремля про те, що Володимир Путін провів нараду у штабі угруповання військ у Ростові-на-Дону. У повідомленні йдеться про те, що російський президент заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, а також інших командувачів. Інших подробиць не наводиться.

Путін не часто відвідує місця, пов’язані з війною проти України. Востаннє це було у квітні: тоді він побував у двох частково окупованих регіонах України – Херсонській та Луганській областях. Тоді він теж відвідував штаби та оглядав територію.

До цього в березні в умовах таємності він у темну пору відвідував зруйнований Маріуполь, захоплений Росією у травні минулого року.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Серпня 2023 13:11

У Чернігові загинуло щонайменше 5 осіб
19 Серпня 2023 12:39

Клименко розповів про пожежу і вибухи під Києвом
19 Серпня 2023 12:21

Росіяни вдарили “Іскандером” по центру Чернігова: є загиблі і поранені
19 Серпня 2023 11:40

Зеленський з дружиною прибув до Швеції
19 Серпня 2023 11:07

Rheinmetall збирається запустити в Україні “один – два конвеєри” з виробництва танків
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
усі думки