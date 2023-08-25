Кремль посилив тиск на компанії, які хочуть вийти з Росії

Західні компанії, які намагаються закрити бізнес у Росії, стикаються зі значним зростанням витрат. Влада вимагає великих знижок на активи, які ті збираються продати, а орієнтуватися у правилах стає дедалі важче. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

За даними агентства, іноземні компанії вже зазнали збитків понад $80 млрд від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

Москва вже вимагає 50% знижки на всі іноземні угоди після того, як призначені російським урядом консультанти оцінили бізнес. Окрім того, Кремль вимагає внеску до російського бюджету не менше 10% від ціни.

Серед компаній, які досі намагаються вийти з РФ, телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex , зареєстрована на Nasdaq, та італійський банк Intesa.

Джерело на фінансовому ринку, що працює з компаніями, які прагнуть залишити Росію, повідомило, що комісія відправляє деякі угоди назад, заявивши, що оцінка має бути на 20-30% нижчою. Це “непередбачувана чорна скринька”, сказав співрозмовник агентства.

Інша людина, яка займається угодами M&A та з іноземними компаніями, зазначила, що угоди на суму, що перевищує $100 млн, наражаються на особливий ризик відмови. Це джерело повідомило, що остання зміна цін стримує продаж і змушує компанії розглядати альтернативи.