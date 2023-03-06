Політика

Кремль поставив завдання покращити результат Путіна на президентських виборах

6 Березня 2023 16:52
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Російська влада розраховує покращити результат Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року. Про це РБК розповіли три джерела, знайомі зі змістом семінару щодо підготовки до виборів.

Захід, організований для внутрішньополітичного блоку Кремля, відбувся минулого тижня. На ньому йшлося про те, що «високий рівень підтримки та консолідації» громадян необхідно зберегти. Організатори семінару зазначили, що результат кандидата від влади та явка на виборах у 2024 році мають бути вищими, ніж у 2018 році, — і у відсотках, і в абсолютних цифрах.

Влада вважає, що необхідні голоси виборців добиратимуться на окупованих територіях України — у ЛНР, ДНР, Запорізькій та Херсонській областях.

“Ті ж люди, які голосували за приєднання до Росії, з величезною часткою ймовірності проголосують на президентських виборах за Володимира Путіна”, – зазначив одно із джерел видання.

Вибори президента, за словами співрозмовників РБК, мають пройти за участю у них Путіна, хоча сам він про початок кампанії ще не оголошував. У жовтні ЗМІ писали, що підготовка до виборів 2024 року, де чинний президент має отримати «тотальну підтримку», вже розпочалася.


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