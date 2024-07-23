Кремль планує зробити війну в Україні головною темою культури

Російська влада збирається зробити війну проти України головною темою російської культури. Авторам, які претендують на державну підтримку, ставитимуть ідеологічні умови, відправлятимуть на окуповані території та об’єднуватимуть у галузеві спілки, пише “Сибирь. Реалии”.

У розпорядженні ЗМІ опинилися документи про перезапуск культурної політики, наприкінці 2023 року, складені Сергієм Новіковим – начальником управління адміністрації президента (АП) із громадських проєктів. Згідно з документами, у Кремлі стурбовані низьким рівнем підтримки вторгнення в Україну серед росіян. За оцінкою АП, війна посідає в російському суспільстві не центральне, а “болісно-витіснене” місце. Чиновники хочуть насамперед підвищити рівень підтримки серед молодих городян середнього класу.

До одержувачів грантів у галузі культури планують висувати ідеологічні вимоги. Наприклад, у творі не повинно бути “негативно поданих соціальних груп і національностей”, не повинно бути “зла, що фінально торжествує”, а в смерті героя “має бути сенс і приклад”. Чиновники планують, що 2024-2025 року половина художніх творів, випущених за гроші держави, будуть присвячені війні в Україні. Стежити за виконанням вимог, крім Новікова, будуть “духівник Путіна” Тихон Шевкунов, заступник міністра культури Андрій Малишев і Андрій Писарєв – заступник гендиректора Першого каналу.

Крім того, в АП планують зобов’язати театри та оркестри, які працюють на гроші держави, включити в репертуар твори, написані в Росії поточного року. Відбирати такі твори мають художні ради при відроджених творчих спілках (наприклад, Спілка письменників). Планується відправляти авторів на окуповані райони України, щоб згодом створювати твори про “відновлення мирного життя” або “легендарні бойові частини”.

“Центр “Досьє” зазначає, що заходи, схожі за концепцією на пропозиції Новікова, вже відбуваються в Росії: наприклад, художня виставка в Санкт-Петербурзі “СВОйства времени”, учасниками якої стали, зокрема, військові, які проходять арт-терапію.

Сергій Новіков, як випливає з документів, сформулював низку конкретних ідей: створення “модного глянсового” літературного журналу про війну, схожого на New Yorker, екранізація біографії польового командира Арсена Павлова “Мотороли” “у дусі супергеройських фільмів Marvel”, а також серіал “Батальйон “Донбас Палас”, у якому співробітники готелю спостерігають за життям на окупованих територіях. Також Новіков планує зльоти літераторів у Передєлкіно і заснування державної літературної премії за аналогією зі Сталінською премією.