Кремль під час виборів зосередить увагу на окупованих територіях – британська розвідка

Аналітики британської розвідки вважають, що на березневих виборах президента РФ влада зосередиться на окупованих територіях України, оскільки “правильними” результатами хоче створити враження легітимності вторгнення Росії.

У відомстві нагадали, що 11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на президентських виборах у березні 2024 року пошириться на Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

“Це сталося після того, як вони були включені до регіональних виборів у Росії у вересні 2023 року. Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним”, – підкреслюється у доповіді.

Аналітики вважають, що російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.

