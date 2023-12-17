Політика

Кремль під час виборів зосередить увагу на окупованих територіях – британська розвідка

17 Грудня 2023 10:21
читать на русском →
Британська розвідка

Аналітики британської розвідки вважають, що на березневих виборах президента РФ влада зосередиться на окупованих територіях України, оскільки “правильними” результатами хоче створити враження легітимності вторгнення Росії.

У відомстві нагадали, що 11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на президентських виборах у березні 2024 року пошириться на Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

“Це сталося після того, як вони були включені до регіональних виборів у Росії у вересні 2023 року. Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним”, – підкреслюється у доповіді.

Аналітики вважають, що російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2023 09:43

ЗСУ тиснуть на окупантів на лівому березі Херсонщини і відходять на Сході – ISW
17 Грудня 2023 11:38

Bild: “Те, що зробив Шольц, увійде в історію”
17 Грудня 2023 10:37

Австрія зняла заперечення з 12-го пакету санкцій ЄС
17 Грудня 2023 09:18

FT: “Втома від України” – проблема, яку створили самі західні лідери
17 Грудня 2023 09:04

У ДТП загинуло начальство з Держспецслужби транспорту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки