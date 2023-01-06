Суспільство

Креативний росіянин зробив зі свого паспорта “український”

6 Січня 2023 10:44
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Росіянин, який проживає в Київській області, розмалював паспорт у національні кольори України, закреслив графу “громадянство” і зробив напис “Україна – понад усе”.

Народну творчість в документі виявили поліцейські під час перевірки документів.

Також вони виявили, що паспорт росіянина є простроченим, а його власник перевищив термін перебування в Україні.

У розмові з правоохоронцями росіянин заявив, що повертатися до Росії не збирається.

Подальшу перевірку проводить Нацполіція, повідомили у МВС.


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