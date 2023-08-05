Країни Західної Африки готуються до вторгнення до Нігеру

Після військового путчу в Нігері ситуація в регіоні у суботу, 5 серпня, залишається напруженою. Командувачі збройних сил держав-членів Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), за даними французької медіакомпанії RFI, розробили план можливого збройного вторгнення до Нігеру у відповідь на путч.

Схвалена командувачами рекомендація містить “всі елементи можливої інтервенції, включаючи необхідні для цього ресурси, а також те, як і коли ми будемо задіяти війська”, цитує RFI слова комісара ЕКОВАС з політичних питань, миру та безпеки Абделя-Фатау Муси за підсумками триденної зустрічі воєначальників. спільноти у столиці Нігерії Абудже. Глави країн ЕКОВАС мають намір приймати рішення щодо подальших дій на основі цієї рекомендації, додав Муса.

Декількома годинами раніше президент Нігерії Бола Тінубу закликав Сенат своєї країни схвалити збройне вторгнення до Нігеру. Тінубу, який головує в ЕКОВАС, виступив за “військове оснащення військ та застосування персоналу для військової інтервенції” у тому випадку, якщо путчисти в Нігері не погодяться на переговори.

Країни ЕКОВАС минулої неділі пред’явили путчистам у Нігері ультиматум, зажадавши протягом тижня відновити конституційний порядок. У разі відмови вони пригрозили різними заходами, включаючи застосуванням сили.

ЕКОВАС вже неодноразово формував сили швидкого реагування. У 90-ті роки минулого століття вони застосовувалися для врегулювання громадянських воєн у Сьєрра-Леоні, Ліберії та Гвінеї-Бісау, а в 2002 році – у зв’язку з путчем у Кот-д’Івуарі.

Військова хунта Нігера на тлі загроз з боку ЕКОВАС зробила важливі кадрові перестановки у збройних силах. Новим начальником штабу армії Нігерії призначено генерала Муса Салао Барму. Він досі очолював сили спецназу Нігера і був однією з головних опор путчистів. Хунта також призначила довірених осіб на ключові посади у сухопутних силах та авіації.