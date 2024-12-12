Країни-члени НАТО ведуть переговори про підвищення витрат на оборону до 3% ВВП, – FT

Європейські члени НАТО ведуть переговори про підвищення витрат на оборону з 2% до 3% ВВП. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на учасників цих переговорів.

Згідно з розрахунками альянсу, з 32 членів НАТО цього року досягнуть чинного цільового показника у 2% 23 країни, тоді як у 2018 році їх було 6. Сім європейських членів альянсу, включно з Італією та Іспанією, все ще не досягли цільового показника, узгодженого 10 років тому.

Однак вимога Дональда Трампа до Європи більше платити за власну оборону та усвідомлення того, що нинішнього рівня видатків недостатньо для підтримки України та стримування Росії, змусили столиці усвідомити недостатність інвестування.

За словами співрозмовників FT, конфіденційні переговори, які розпочалися під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу минулого тижня, передбачають зобов’язання досягти 2,5%, а до 2030 року – 3%. Нові зобов’язання будуть офіційно узгоджені на саміті в Нідерландах наступного року.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте відмовився від коментарів, коли його запитали про встановлення нової мети, але сказав, що наполягатиме, щоб вона була “набагато більшою”, ніж наявний орієнтир.

“Політика – це ухвалення рішень в умовах дефіциту, а грошей завжди не вистачає, а пріоритетів завжди занадто багато”, – сказав він, додавши, що збереження безпеки країни має бути найважливішим пріоритетом для лідерів.