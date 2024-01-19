Політика

Країни Балтії побудують оборонні споруди на своїх кордонах з РФ і Білоруссю

19 Січня 2024 18:20
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росія, Євросоюз

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви у п’ятницю, 19 січня, схвалили концепцію будівництва фортифікаційних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Естонії.

У Ризі міністри підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва в найближчі роки побудують оборонні споруди для стримування і, в разі необхідності, захисту від військових загроз.

“Будівництво оборонних споруд — це ретельно зважений і продуманий проєкт, необхідність якого випливає з нинішньої безпекової ситуації. Війна Росії в Україні показала, що, окрім техніки, боєприпасів та живої сили, потрібні також фізичні оборонні споруди на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра”, — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він додав, що мета оборонних споруд — запобігти військовому конфлікту в балтійському регіоні.

“Ми робимо це для того, щоб народ Естонії міг відчувати себе в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми будемо готові до різного розвитку подій більш оперативно”, — сказав Певкур.

Зазначається, що концепція оборонних споруд базується на рішеннях, ухвалених на Мадридському саміті НАТО. Там наголошувалося, що члени Альянсу повинні бути готові захищати територію з першого метра, і що необхідно розробити нові регіональні оборонні плани.

Концепція поєднує превентивні і польові заходи безпеки.

“Елементи на місцевості підтримують діяльність підрозділів, що обороняються на опорних пунктах, щоб у разі потреби зупинити війська агресора. Елементи розміщуються на місцевості з урахуванням результатів аналізу намірів противника, навколишнього середовища і плану оборони. Країни Балтії є однією зоною операцій, тому оборонні споруди будуватимуться в координації з Латвією та Литвою”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у мирний час на кордоні Естонії не розміщується вибухівка, колючий дріт або інші перешкоди. Замість цього створюється мережа бункерів, опорних пунктів і розподільчих ліній. Процес будівництва здійснюється у співпраці з місцевими громадами і за згодою землевласників.

Міністри оборони також підписали Лист про наміри щодо реактивних систем залпового вогню HIMARS, що має на меті створити основу для спільного використання цієї системи озброєнь як у мирний, так і у воєнний час. Міністри оборони Естонії і Латвії також підписали угоду про співпрацю щодо здійснення патрулювання повітряного простору НАТО з латвійської авіабази Ліелварде, поки злітно-посадкова смуга на авіабазі Емарі перебуває на ремонті.

Крім того, міністри оборони обговорили питання, пов’язані з підтримкою України, розвитком потенціалу та майбутнім Вашингтонським самітом НАТО. Також були обговорені питання, пов’язані з оборонним співробітництвом і Балтійським оборонним коледжем (Baltic Defence College — багатонаціональний військовий коледж, заснований трьома країнами Балтії (Естонією, Латвією та Литвою) у 1999 році).


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