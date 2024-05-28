Кращі фільми 2023 року, які варто подивитися

Це зайняло кілька років, але 2023 рік здається роком, коли Голлівуд нарешті знайшов свою точку опори після пандемії – що іронічно, враховуючи, що Голлівуд також закрився на тривалий час цього року. Проте, до того, як почалися всі страйки, були ознаки, що кіноіндустрія оживає. Звичайно, було явище Barbenheimer, яке допомогло внутрішньому прокату досягти найсильніших показників з 2019 року. Але з точки зору самого кіновиробництва, фільми 2023 року були особливо сильними.

Людина-павук: Крізь Всесвіт

Спираючись на мікс анімаційних стилів, який зробив цей фільм таким яскравим, і додаючи безліч нових стоп-моушн LEGO-анімацій – це все стало переконливим аргументом для фільмів про супергероїв, яких так відчайдушно потребував цей жанр. Версія Спайді Майлза Моралеса, озвучена Шамеіком Муром з відчуттям подиву та справжньої душі.

Майлз у фільмі літає по мультивсесвітах і зустрічає сотні паралельних Людей-Павуків у особистих квестах з універсальними ставками. Жарти та поп-культурні відсилки – подані з фірмовою іронією приходять так густо та швидко, що вам знадобиться кілька переглядів, щоб їх розпакувати.

Оппенгеймер

Життя винахідника атомної бомби це не лише складна тематика, яка робить біографічний фільм Крістофера Нолана таким несподіваним блокбастером, але і величезний обсяг ідей, що містяться в ньому:

війна,

геноцид,

вина,

ядерний розпад,

червоний страх,

громадянська війна в Іспанії,

апокаліпсис,

кохання,

шлюб і багато іншого.

Кілліан Мерфі, чудово виконавши роль Роберта Оппенгеймера, відтворює всі ці аспекти на своєму обличчі, особливо вражає частина про вину – він стає втіленням фрази “ваші вчені були настільки захоплені тим, чи можуть вони це зробити, що не задумувалися, чи повинні”.

Місія неможлива: Розплата (ч.1)

Готовність Тома Круза робити буквально будь-що, щоб розважити нас, знаходить своє чисте вираження у сьомій частині завжди відмінних фільмів “Місія неможлива”. Він стрибає, вільно падає, гониться і їздить верхи на коні через серію приголомшливих сцен дій, іноді буваючи залізною кулакою до Хейлі Етвелл, наляканої новачки у франшизі.

Все це майстерно виконано сценаристом і режисером Крістофером Маккуоррі. Щодо сюжету? Важко сказати, оскільки це перша частина двохтомника “Мертва реакція”, і з кількома нитками, які ще не зв’язані разом, але він розумно-заплутаний у найкращій традиції.

Вбивці квіткової повні

Виключений з номінацій на «Оскар» цей триллер став мішенню для більших жартів про те, що фільми тепер занадто довгі. Розповідь про вбивства, що тероризували багату нафтою індіанську резервацію Осейдж в Оклахомі в 1920-х роках, є лише ще одним шедевром пізнього періоду від найвеличнішого живого режисера кіно.

Звичайна команда Скорсезе з А-класу, включаючи Леонардо ДіКапріо, Роберта Де Ніро та Джессі Племонса, всі зазвичай чудові, але душа фільму – це раніше невідома Лілі Гладстоун в ролі Моллі Кайл, жінки з Осейдж, яку тихо мучить підозра, що вона дозволила дияволу увійти в її серце, дім і громаду.

У 2023 році кіноіндустрія вразила глядачів широким спектром фільмів, що варто подивитися. Від захоплюючих анімаційних пригод до складних драматичних історій, цей рік вибився своєю різноманітністю та якістю продукції.