Політика

Косово подало заявку на вступ до ЄС

15 Грудня 2022 16:08
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косово

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті офіційно подав заявку на членство в Європейському союзі, проте якщо вона й буде задоволена, це станеться нескоро.

Про плани вступу до ЄС влада в Приштині вперше повідомила рік тому, і це насамперед спосіб показати, що Косово поділяє європейські цінності.

У такому тоні про кандидатуру висловився і Курті, заявивши, що Косово “природно є частиною європейської родини”.

За даними косовського телеканалу RTK, який ознайомився з текстом заявки, в ній йдеться про те, що “вступ до ЄС залишається стратегічною метою Косово” і що в країні розуміють необхідність реформ і готові до їх проведення. У заявці також наголошується, що членство у ЄС підтримує понад 90% місцевого населення.

“Цей крок також ілюструє сильну волю наших громадян і є виразним проявом непохитної відданості інститутів Косова євроатлантичному шляху”, – йдеться у документі.


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