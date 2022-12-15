Косово подало заявку на вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті офіційно подав заявку на членство в Європейському союзі, проте якщо вона й буде задоволена, це станеться нескоро.

Про плани вступу до ЄС влада в Приштині вперше повідомила рік тому, і це насамперед спосіб показати, що Косово поділяє європейські цінності.

У такому тоні про кандидатуру висловився і Курті, заявивши, що Косово “природно є частиною європейської родини”.

За даними косовського телеканалу RTK, який ознайомився з текстом заявки, в ній йдеться про те, що “вступ до ЄС залишається стратегічною метою Косово” і що в країні розуміють необхідність реформ і готові до їх проведення. У заявці також наголошується, що членство у ЄС підтримує понад 90% місцевого населення.

“Цей крок також ілюструє сильну волю наших громадян і є виразним проявом непохитної відданості інститутів Косова євроатлантичному шляху”, – йдеться у документі.