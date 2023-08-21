Політика

Косово приєдналося до декларації G7 про підтримку України

21 Серпня 2023 12:08
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Частково визнане Косово приєдналося до декларації «Великої сімки» (G7) про підтримку України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

«Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям», — зазначив Курті.

У заяві уряду Косова, яку опублікував Курті, зазначається, що частково визнана республіка «з першого дня однозначно підтримує Україну та її народ»; засудила вторгнення та приєдналася до санкцій США та ЄС проти росії; запропонувала прийняти до 5 тисяч біженців та прийняла 18 українських журналістів.

Косово заявило, що готове сприяти зусиллям, зазначеним у спільній декларації G7, і повністю підтримує цілі та цінності, викладені в ній.

«Наслідки конфлікту поширилися далеко за межі України. У прагненні відвернути увагу від своєї незаконної війни, росія намагається дестабілізувати Західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні […] Косово приєднується до Спільної декларації G7 про підтримку України. Зараз, як ніколи, демократичний світ має говорити одним голосом», — йдеться у документі.


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