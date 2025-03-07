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Космічний корабель Starship вдруге поспіль вибухнув під час випробувань
7 Березня 2025 07:23
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Уламки космічного корабля Starship / Фото із соцмереж
Уламки космічного корабля Starship / Фото із соцмереж

Космічний корабель Starship зазнав аварії під час чергового випробувального польоту, повідомляє Bloomberg.

На початковому етапі система працювала за планом: надважкий прискорювач успішно відокремився та здійснив посадку.

Однак приблизно через вісім хвилин після запуску корабель втратив стабільність і почав неконтрольовано перекидатися. У SpaceX повідомили, що деякі двигуни Raptor почали давати збої перед запланованим відключенням, що, ймовірно, і призвело до втрати контролю. Центр управління втратив зв’язок із апаратом, а згодом компанія підтвердила його руйнування.

Через падіння уламків Федеральне управління цивільної авіації (FAA) тимчасово запровадило заборону на вильоти в деяких аеропортах Флориди та розпочало розслідування інциденту. Очевидці повідомили про уламки, що впали біля Багамських островів і Домініканської Республіки.

Це вже другий поспіль тестовий політ Starship, що завершується аварією приблизно на восьмій хвилині. Цього разу компанія планувала протестувати оновлені закрилки, навігаційні системи та здатність корабля виводити супутники на орбіту.


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Космічний корабель Starship вдруге поспіль вибухнув під час випробувань
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