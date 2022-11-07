Користувачі “Дії” обрали Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну у журі нацвідбору на Євробачення-2023

Українці через голосування в мобільному застосунку Дія обрали журі, члени якого займуться відбором представника України на Євробачення-2023. Лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна, пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його даними, проголосували “понад півмільйона українців”.

Після підписання угоди ця трійця офіційно стане членами журі.

Якщо хтось із них відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат – наприклад, Тіна Кароль чи DZIDZIO, уточнив Федоров.