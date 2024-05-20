Коригував вогонь по ППО та об’єктах телекомунікації: в Одесі затримали російського агента

Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ РФ, який передавав координати бойових позицій комплексів протиповітряної оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури поблизу Чорного моря.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО і радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.

У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одеської області.

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав Одещину і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони.

Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу звітував до ФСБ.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів Збройних сил України загарбники планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Фігуранта вдалося затримати, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявили фейкові посвідчення представника редакції газети і місцевого водоканалу. Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.