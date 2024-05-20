Коригував вогонь по ППО та об’єктах телекомунікації: в Одесі затримали російського агента

Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ РФ, який передавав координати бойових позицій комплексів протиповітряної оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури поблизу Чорного моря.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО і радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.
У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одеської області.
Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.
За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав Одещину і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони.
Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу звітував до ФСБ.
У разі отримання підтверджених координат підрозділів Збройних сил України загарбники планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.
Фігуранта вдалося затримати, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.
Під час обшуків у фігуранта виявили фейкові посвідчення представника редакції газети і місцевого водоканалу. Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.
Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.