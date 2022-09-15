Кортеж Зеленського потрапив у ДТП

Кортеж Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Києві, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, у ДТП потрапив автомобіль із президентом, машини супроводу та інший автомобіль.

“Медики, які супроводжували главу держави, надали водію автомобіля екстрену допомогу та оперативно передали його “швидкій допомозі”. Лікар оглянув президента, серйозних травм не виявлено”, – написав Никифоров у Facebook.

Він додав, що правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Коли вона сталася, не уточнюється.