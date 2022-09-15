Суспільство

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП

15 Вересня 2022 07:10
206

Кортеж Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Києві, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, у ДТП потрапив автомобіль із президентом, машини супроводу та інший автомобіль.

“Медики, які супроводжували главу держави, надали водію автомобіля екстрену допомогу та оперативно передали його “швидкій допомозі”. Лікар оглянув президента, серйозних травм не виявлено”, – написав Никифоров у Facebook.

Він додав, що правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Коли вона сталася, не уточнюється.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
усі думки
ТОП-новини
15 Вересня 2022 12:19
37

На Харківщині звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі
15 Вересня 2022 11:49
87

В Ізюмі затримали двох зрадниць: вказували на патріотів
15 Вересня 2022 10:15
49

Між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус
15 Вересня 2022 10:02
44

Глава Єврокомісії прибула до Києва
15 Вересня 2022 09:39
167

Ворог завдав ракетного удару по лісосмузі у Київському районі Харкова
Останні новини
усі новини