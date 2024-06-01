Король Швеції посвятив у лицарі музикантів групи АВВА

Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія присвоїли лицарські звання учасникам поп-групи АВВА – одного з найзнаменитіших шведських музичних колективів в історії. Церемонія відбулася в п’ятницю в королівському палаці в Стокгольмі. Музикантів посвятили в лицарі на знак визнання їхніх заслуг на шведській і міжнародній музичній сцені.

Усі четверо учасників гурту – Бенні Андерссон, Агнета Фельтског, Анні-Фрід Лінгстад і Бйорн Ульвеус, – були нагороджені найвищою цивільною нагородою Швеції, орденом Вази. Це перший випадок вручення такого високого ордена за останні майже 50 років. Практика нагородження шведських громадян королівськими орденами була припинена парламентом 1974 року, щоб не створювати нерівність серед громадян. Після цього Швеція вручала ордени тільки іноземцям. Однак 2022 року парламент переглянув нагородну систему і повернув шведам можливість отримувати королівські нагороди.

Переможці Конкурсу Євробачення 1974 року гурт ABBA зі Швеції / Фото AP

ABBA – одна з найпопулярніших музичних груп в історії поп-музики. Після перемоги на Євробаченні 1974 року гурт до початку 1980-х очолював світові хіт-паради, випустив 8 альбомів, із загальним продажем понад 380 мільйонів примірників. Гурт розпався 1982 року, але возз’єднався для запису альбому Voyage, що вийшов 2021 року.