Економіка

Король Карл III з’явився на фунтах

20 Грудня 2022 08:20
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Банк Англії показав банкноти з портретом нового монарха, короля Карла. Ними почнуть замінювати гроші з портретом покійної Єлизавети II лише з середини 2024 року.

Портрет нового монарха – це єдина зміна в дизайні купюр номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів. Обличчя Карла зображено замість обличчя його покійної матері на лівій стороні купюр, а також у прозорому “віконці”.

Банк Англії оголосив, що за рекомендацією королівського двору і щоб уникнути небажаних екологічних і фінансових витрат, новими купюрами будуть замінювати старі поступово, у міру зносу або збільшення попиту.

Зносу доведеться чекати довго, бо британські банкноти вже кілька років роблять із пластику. Весь цей час гроші з Єлизаветою та з Карлом ходитимуть паралельно.

Зараз в обороті перебувають близько 4,5 млрд банкнот Банку Англії загальною вартістю близько 80 млрд фунтів стерлінгів.

Крім того, невелику частину британської готівки – приблизно 5 млрд фунтів – становлять банкноти, випущені трьома шотландськими та чотирма північноірландськими банками. Там портретів монарха немає.

На звороті англійських банкнот зображені Уїнстон Черчілль, письменниця Джейн Остін, художник Джозеф Тернер і математик Алан Т’юрінг.


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