Корея планує повністю заборонити собаче м’ясо

Південна Корея планує до кінця цього року схвалити заборону на споживання собачого м’яса, пише DW.

Громадський і політичний тиск зростає в країні, оскільки ця багатовікова практика – непопулярна серед молоді, а також викликає критику міжнародних правозахисників.

Парламентська більшість оприлюднила план дій та заявила, що має намір ще цього року ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Закон дозволить протягом трьох років поступово згортати галузь. Якщо його ухвалять до кінця року, то заборона набуде чинності повністю в 2027-му.

Закон вимагатиме від собачих ферм, боєнь, торговців і ресторанів подати місцевій владі план поступового закриття своє діяльності. Юридично зареєстрованим фермерам, м’ясникам і підприємствам, які будуть змушені закритися або перекваліфікуватися, та подадуть такий план, держава виплатить компенсації.

Згідно з урядовим дослідженням, у Південній Кореї є близько 1150 собачих ферм і понад півмільйона собак, яких вирощують на м’ясо. Десятиліття тому цифри були значно вищими, зауважує The Washington Post. Зменшення попиту на собаче м’ясо відображає зміну суспільного сприйняття разом із зростанням кількості домашніх тварин у країні.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кеон Хі відомі як любителі тварин – вони мають шість собак і п’ять котів. У серпні перша леді відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, де сказала, що “вживання собачого м’яса слід припинити в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі”. Зоозахисники привітали такий план та закликали південнокорейський парламент ухвалити відповідний закон.