Політика

Корея надасть Україні $2,3 млрд. допомоги

6 Квітня 2024 12:47
читать на русском →
допомога, корея
Міністр закордонних справ Республіки Корея Чо Тхе Юл (праворуч) позує з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом (ліворуч) та іншими представниками країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні 5 квітня 2024 року / Фото Yonhap

Головний дипломат Південної Кореї Чо Тхе Юл обговорив підтримку України та військову співпрацю між Пхеньяном і Москвою під час засідання Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє Yonhap News Agency.

Чо сказав, що Сеул планує надати Україні середньо- і довгострокову допомогу на суму 2,3 млрд. доларів США, починаючи з цього року, і запропонувати 12 млн. доларів США на реабілітацію поранених українських солдатів через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Чо також заявив, що підтримка Північною Кореєю Росії у сфері озброєнь впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передача Москвою військових технологій та постачання Пхеньяну нафтопродуктів загрожуватимуть глобальному режиму нерозповсюдження.

Москва і Пхеньян поглибили військові зв’язки після саміту між їхніми лідерами у вересні минулого року. Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують Північну Корею у постачанні зброї до Росії для підтримки її війни в Україні.

Чо розкритикував нещодавнє вето Росії в Раді Безпеки ООН на продовження мандату групи з моніторингу санкцій проти Північної Кореї, порівнявши його зі знищенням камери спостереження, щоб не допустити арешту злочинця.

Міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, і члени альянсу поділяють думку про важливість співпраці з країнами-партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці, йдеться в повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Квітня 2024 11:28

Сирський: на Куп’янському та Лиманському напрямках маємо певний тактичний успіх
6 Квітня 2024 14:23

Тиск України спонукає російску ППО бити по своїх, – британська розвідка
6 Квітня 2024 12:47

Корея надасть Україні $2,3 млрд. допомоги
6 Квітня 2024 12:22

На Харківщині продовжують діяти графіки відключень електрики
6 Квітня 2024 12:08

ГУР: В Азові підірвали трубопровод, завантаження танкерів припинене
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки