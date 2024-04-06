Корея надасть Україні $2,3 млрд. допомоги

Головний дипломат Південної Кореї Чо Тхе Юл обговорив підтримку України та військову співпрацю між Пхеньяном і Москвою під час засідання Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомляє Yonhap News Agency.

Чо сказав, що Сеул планує надати Україні середньо- і довгострокову допомогу на суму 2,3 млрд. доларів США, починаючи з цього року, і запропонувати 12 млн. доларів США на реабілітацію поранених українських солдатів через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Чо також заявив, що підтримка Північною Кореєю Росії у сфері озброєнь впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передача Москвою військових технологій та постачання Пхеньяну нафтопродуктів загрожуватимуть глобальному режиму нерозповсюдження.

Москва і Пхеньян поглибили військові зв’язки після саміту між їхніми лідерами у вересні минулого року. Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують Північну Корею у постачанні зброї до Росії для підтримки її війни в Україні.

Чо розкритикував нещодавнє вето Росії в Раді Безпеки ООН на продовження мандату групи з моніторингу санкцій проти Північної Кореї, порівнявши його зі знищенням камери спостереження, щоб не допустити арешту злочинця.

Міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, і члени альянсу поділяють думку про важливість співпраці з країнами-партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці, йдеться в повідомленні.