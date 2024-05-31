Суспільство

Кореспондент Укрінформу, який підтвердив існування “темників”, отримав повістку до ТЦК

31 Травня 2024 19:28
журналіст
Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун / Фото з фесбук Юрія Стригуна

Кореспондент Укрінформу в Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун який підтвердив, що керівник агентства Олексій Мацука видавав “темники” для журналістів, отримав повістку до ТЦК.

Про це він розповів Інституту масової інформації.

Повістку принесли журналісту не за місцем його реєстрації, а надіслали в київський офіс Укрінформу (за місцем роботи). Також Юрій Стригун заявив ІМІ, що новопризначений гендиректор Укрінформу Сергій Череватий видав окреме розпорядження для журналіста терміново з’явитися в ТЦК і поінформувати його про результати такого візиту. За словами журналіста, йому також запропонували приїхати в Київ і фізично розписатися за отримання повістки і відповідного наказу керівництва Укрінформу. 

“Прислали сьогодні мені повістку, з’явитися за місцем прописки в Тальнівський ТЦК (Черкаська область) в понеділок, 3 червня, для оновлення даних”, – розповів він.

Юрій Стригун називає дивним збігом обставин таку увагу до нього з боку військкомату після підтвердження ним отримання в грудні 2023 року від редактора Укрінформу  “темника” з бажаними та небажаними спікерами в Чернігівській області. 

За словами журналіста, йому 57 років і в армії він ніколи не служив. 


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