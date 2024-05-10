Суспільство

Кордон із Румунією нелегально перетнули близько 11 тисяч українських чоловіків

10 Травня 2024 20:24
кордон, румунія
"Зелений кордон" з Україною на півночі Румунії / Фото: Радіо Свободи

З початку повномасштабного вторгнення приблизно 11 тисяч українських чоловіків незаконно перетнули кордон із Румунією.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свободи” з посиланням на дані Територіальної інспекції прикордонної поліції.

Повідомляється, що 11 чоловіків загинули у річці Тиса, а інші — в горах на висоті до 1900 метрів, не мавши  належного одягу та взуття. Водночас за останні два роки румунські рятувальники лише в Марамуреші, який межує переважно із Закарпаттям та трохи Івано-Франківською областю, врятували 108 українських громадян.

Після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку цього року тенденція знову почала  зростати. Так, з січня по квітень румунські прикордонники виявили 1218 випадків нелегального перетину українсько-румунського кордону. До порушення законодавства вдалися 2373 громадяни України, які попросили тимчасовий захист.


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