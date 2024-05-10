Кордон із Румунією нелегально перетнули близько 11 тисяч українських чоловіків

З початку повномасштабного вторгнення приблизно 11 тисяч українських чоловіків незаконно перетнули кордон із Румунією.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свободи” з посиланням на дані Територіальної інспекції прикордонної поліції.

Повідомляється, що 11 чоловіків загинули у річці Тиса, а інші — в горах на висоті до 1900 метрів, не мавши належного одягу та взуття. Водночас за останні два роки румунські рятувальники лише в Марамуреші, який межує переважно із Закарпаттям та трохи Івано-Франківською областю, врятували 108 українських громадян.

Після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку цього року тенденція знову почала зростати. Так, з січня по квітень румунські прикордонники виявили 1218 випадків нелегального перетину українсько-румунського кордону. До порушення законодавства вдалися 2373 громадяни України, які попросили тимчасовий захист.