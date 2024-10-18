Політика

Консенсусу щодо запрошення України до НАТО немає, – Білий дім
18 Жовтня 2024 08:30
читать на русском →
нато
Прапори України та НАТО / Зображення с сайту НАТО

Члени Північноатлантичного альянсу обговорюють надання Україні офіційного запрошення до НАТО, проте консенсусу поки немає.

Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена під час спілкування з журналістами.

“Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому – у липні, у середині липня – всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тому питання полягає у тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків”, – сказав він.

Також представник Білого дому сказав, що США прагнуть поставити Україну “в позицію сили”, щоб вона перемогла в цій війні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Жовтня 2024 08:52

Росія атакувала Україну понад 130 БпЛА
18 Жовтня 2024 08:43

На фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень за добу – Генштаб
18 Жовтня 2024 07:50

Вночі ворог здійснив одну з наймасованіших атак БПЛА, – КМВА
18 Жовтня 2024 07:01

Комбата ТрО Салаватова відсторонили від обов’язків після інформації про його можливі зв’язки з “Л/ДНР”
17 Жовтня 2024 21:51

Зеленський відвідав українських воїнів у госпіталі у Брюсселі 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
усі думки