Консенсусу щодо запрошення України до НАТО немає, – Білий дім

Члени Північноатлантичного альянсу обговорюють надання Україні офіційного запрошення до НАТО, проте консенсусу поки немає.

Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена під час спілкування з журналістами.

“Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому – у липні, у середині липня – всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тому питання полягає у тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків”, – сказав він.

Також представник Білого дому сказав, що США прагнуть поставити Україну “в позицію сили”, щоб вона перемогла в цій війні.