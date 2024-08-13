Конгресмени США зустрілись з керівниками НАБУ і САП 

Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос зустрілись з членами Конгресу США, щоб обговорити кроки для здійснення для посилення незалежності САП і НАБУ.
Про це САП повідомляє у Фейсбуці.
Під час зустрічі американських партнерів ознайомили з прогресом, досягнутим українськими антикорупційними відомствами у 2023-2024 роках.
“Йшлося також про виклики, які гальмують темпи викорінення корупції, та кроки, які необхідно здійснити для посилення незалежності САП і НАБУ”, – зазначили у САП.
Партнери підкреслили, що використання міжнародної допомоги, яка надається Україні, вимагає абсолютної прозорості, а майбутні інвестиції у відновлення України важливо гарантувати захистом спроможних правоохоронних органів.
Водночас сторони погодилися, що російський наратив про Україну як найбільш корумповану державу світу є знаряддям для того, щоб зупинити підтримку України з боку західних партнерів.
“Публічне викриття корупційних схем та причетних до них осіб свідчить про наполегливі зусилля, спрямовані на подолання корупції, демонструє ефективність антикорупційних правоохоронних механізмів, спрямованих на поліпшення ситуації з верховенством права в Україні”, – наголосили у САП.