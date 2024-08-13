Політика

Конгресмени США зустрілись з керівниками НАБУ і САП 
13 Серпня 2024 11:15
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набу, сап
Фото: Facebbok

Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос зустрілись з членами Конгресу США, щоб  обговорити кроки для здійснення для посилення незалежності САП і НАБУ.

Про це САП повідомляє у Фейсбуці.

Під час зустрічі американських партнерів ознайомили з прогресом, досягнутим українськими антикорупційними відомствами у 2023-2024 роках.

“Йшлося також про виклики, які гальмують темпи викорінення корупції, та кроки, які необхідно здійснити для посилення незалежності САП і НАБУ”, – зазначили у САП.

Партнери підкреслили, що використання міжнародної допомоги, яка надається Україні, вимагає абсолютної прозорості, а майбутні інвестиції у відновлення України важливо гарантувати захистом спроможних правоохоронних органів.

Водночас сторони погодилися, що російський наратив про Україну як найбільш корумповану державу світу є знаряддям для того, щоб зупинити підтримку України з боку західних партнерів.

“Публічне викриття корупційних схем та причетних до них осіб свідчить про наполегливі зусилля, спрямовані на подолання корупції, демонструє ефективність антикорупційних правоохоронних механізмів, спрямованих на поліпшення ситуації з верховенством права в Україні”, – наголосили у САП.


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