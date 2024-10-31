Політика

Конгресмени США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські цілі над Україною
31 Жовтня 2024 08:13
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війна, польща, сша
Елементи ППО Польщі “Wisła” / Кадр з відео Міноборони Польщі

Група конгресменів США закликала президента Джо Байдена надати Польщі дозвіл на збиття російських цілей над територією України.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося видання The Hill.

Лист підписаний членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном. Вони просять Байдена “надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір”.

“Попри постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об’єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками”, – йдеться у листі.

За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є “необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО”.


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