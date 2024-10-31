Конгресмени США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські цілі над Україною

Група конгресменів США закликала президента Джо Байдена надати Польщі дозвіл на збиття російських цілей над територією України.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилося видання The Hill.

Лист підписаний членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном. Вони просять Байдена “надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір”.

“Попри постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об’єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками”, – йдеться у листі.

За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є “необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО”.