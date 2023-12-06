Політика

Конгрес США має ухвалити пакет допомоги Україні — Байден

6 Грудня 2023 21:16
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Конгрес має ухвалити пакет додаткової допомоги для України.

Про це Джо Байден сказав під час звернення 6 грудня.

“Сьогодні я хотів би сказати про нагальну відповідальність. Конгрес має відстоювати потреби національної безпеки Сполучених Штатів. І, відверто кажучи, наших партнерів також. Це не може чекати. Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України, перш ніж вони розійдуться на свята — ось так просто”, — сказав президент США.

Байден наголосив, що якщо зараз припинити підтримку України, то це лише “заохотить інших агресорів”.

“Подумайте, якщо ми не підтримаємо Україну, що зробить решта світу? Що робитиме Японія, яка підтримує Україну, що буде з G7? Що буде з нашими союзниками по НАТО? Що вони будуть робити? Якщо ми зараз зупинимось — це лише заохотить інших агресорів. Тому я закликаю Конгрес зробити щось і зробити правильно. Бути з народом України. Виступити проти Путіна, виступити за свободу буквально. Давайте робимо це”, — сказав він.


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