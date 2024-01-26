Конгрес досягнув згоди щодо кордону, від якої залежить допомога Україні – The Guardian

У четвер, 25 січня, представники Конгресу заявили, що угода про кордон була досягнута, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори.

Про це пише The Guardian.

Видання Punchbowl News повідомило, що Макконнелл на закритій зустрічі з республіканцями в середу назвав Трампа «кандидатом» і підтвердив, що «політика з цього питання змінилася».

Макконнелл зазначив, що Трамп є їх кандидатом і що було б безглуздо просувати двопартійний імміграційний законопроект, який міг би нейтралізувати одну з найбільших уразливостей Байдена. «Ми не хочемо робити нічого, що могло б його підірвати», — сказав Макконнелл, маючи на увазі Трампа.

Проте вже наступного дня в Капітолії Макконнелл заявив Bloomberg News, що переговори щодо імміграції «тривають». За його словами, він повністю «на борту переговорів» та заперечував свою антагоністичну позицію.

Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, мала б змінити імміграційну політику, щоб перешкоджати міграції. Це включало б значні поступки з боку демократів щодо імміграції в обмін на підтримку республіканців щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні, країні, проти якої виступили крайні праві партії.