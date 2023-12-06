Суспільство

Компанії-постачальники обладнання до РФ потраплять під санкції Британії

6 Грудня 2023 10:13
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санкції, британія, рф

У середу Велика Британія запровадить низку санкцій проти іноземних постачальників, які експортують військове обладнання і деталі до Росії.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Санкції проти осіб і груп постачальників покликані позбавити Путіна ресурсів, необхідних для його незаконної війни в Україні, йдеться у релізі.

«Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії і загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти», – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Він також оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів, а також про виділення ще 7,75 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, спрямовану на потреби найбільш вразливих верств населення України.

Загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великої Британії наразі становить 9,3 млрд фунтів стерлінгів.

Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні у розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Також, як зазначається, сьогодні Девід Кемерон прибуде до США, щоб “підтвердити міцність британсько-американських відносин і підтримку України в боротьбі проти російської агресії”.


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